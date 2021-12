Baiano volta a pontuar em etapa da Stock Car

O piloto baiano Patrick Gonçalves ficou na 18ª posição do GP de Cascavel-PR de Stock Car, realizado no último domingo, 16. Com isso, pontou pela segunda corrida consecutiva em sua quinta prova na categoria. Largando em 17º, Patrick se manteve na zona de pontuação, até a bandeirada final.

Ele diz estar confiante para a próxima prova no dia 30, em Tarumã, no Rio Grande do Sul. "Acertamos bem o carro para Cascavel e Tarumã tem uma pista parecida. Acho que vamos fazer uma grande corrida".

O vencedor em Cascavel foi Valdeno Brito, que conquistou a segunda vitória no ano e saltou de sétimo para quarto no campeonato. Julio Campos, em sua melhor corrida na categoria, liderou boa parte da prova e terminou na segunda posição. Allam Khodair, vencedor das duas corridas anteriores, completou o pódio da oitava etapa após partir de 13º. A próxima etapa da Stock Car 2012 será em Tarumã, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de setembro.

O paraibano Valdeno Brito voltou a entrar na briga pelo título da Stock Car, neste domingo, ao vencer a difícil etapa de Cascavel. Foi sua segunda vitória na temporada - a primeira também aconteceu em solo paranaense, na capital Curitiba, em abril. Júlio Campos chegou em segundo lugar, enquanto Allam Khodair ficou em terceiro.

Com o triunfo, Brito saltou para o quarto lugar na classificação geral, agora com 94 pontos. Só está atrás do líder Cacá Bueno (115), Ricardo Maurício (112) e Daniel Serra (99). Os dois primeiros colocados tiveram problemas durante a corrida. Cacá rodou na pista em duelo com Khodair e chegou apenas em 25º. Maurício teve um pneu estourado e foi apenas o 19º colocado.

As dificuldades com os pneus foram a principal marca da corrida em Cascavel. As curvas velozes do circuito desgastaram rapidamente os compostos e surpreenderam os pilotos. Além de Maurício, outros seis pilotos precisaram ir aos boxes para trocar pneus estourados. Um deles foi Átila Abreu, que acabou perdendo a pole position antes da metade da prova e cruzou a linha de chegada em quarto.

Valdeno Brito conseguiu se destacar na prova justamente por ter conseguido poupar os pneus. Com menos desgaste, o piloto teve forças suficientes para superar os rivais no fim e conquistar a segunda vitória no ano.

Confira os 10 primeiros colocados em Cascavel:

1º - Valdeno Brito (Shell A. Mattheis Peugeot), 37 voltas em 41min57s669

2º - Júlio Campos (Carlos Alves Peugeot), a 4s270

3º - Allam Khodair (Vogel Chevrolet), a 6s102

4º - Átila Abreu (AMG Chevrolet), a 12s958

5º - Nonô Figueiredo (AMG Chevrolet), a 14s595

6º - Max Wilson (Eurofarma RC Chevrolet), a 15s293

7º - Galid Osman (BMC Full Time Chevrolet), a 16s878

8º - Duda Pamplona (Officer ProGP Chevrolet), a 20s007

9º - Vitor Meira (Officer ProGP Chevrolet), a 21s083

10º - Lico Kaesemodel (RCM Chevrolet), a 21s959

18º Patrick Gonçalves (Carlos Alves Competition)

adblock ativo