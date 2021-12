Baiano vence o Praia do Forte Pro de surfe

Para delírio da torcida que lotou a praia de Papagente neste domingo, 1º, o Praia do Forte Pro teve uma disputada final baiana, entre Bino Lopes e Marco Fernandez, atuais campeão e vice do Brasileiro de surfe.

Quem levou o título foi o 'anfitrião' Bino, que tem casa e treina no local. Pelo feminino, Silvana Lima voltou a vencer uma etapa de QS, divisão de acesso à elite do surfe, na Praia do Forte após oito anos.

Nas semifinais, pela manhã, a torcida pelos baianos foi intensa. Enquanto Fernandez passou com mais tranquilidade pelo argentino Leandro Usuna, o caminho de Lopes teve mais emoção.

Tendo que reverter a bateria desde o início, por causa da nota 9 alcançada pelo paulista Jesse Mendes, o baiano conseguiu a vitória apenas na última nota e comemorou muito na areia com a torcida.

Para a decisão, boa parte da torcida foi para os corais para ficar o mais perto possível dos surfistas. Detalhe ainda para a rivalidade Ba-Vi presente nas águas. Enquanto Bino Lopes é torcedor do Bahia, Marco Fernandez, que treina em Arembepe, é torcedor rubro-negro fanático.

Depois de uma bateria intensa, Marco Fernandez fez a maior nota, mas acabou perdendo por pouco na soma das duas melhores notas. Bino Lopes, atual campeão brasileiro, somou 16,20 e levou o título da etapa QS 1500.

"Acho que foi um dos melhores dias de minha vida, poder competir em casa. Muito feliz em poder disputar com um dos melhores surfistas brasileiros da atualidade e um colega, com quem já surfei diversas vezes aqui nessa praia", afirmou o campeão após a prova.

Bino ainda agradeceu a todos os apoiadores, a sua família e aos nativos, que "encheram essas pedras de energia positiva". Com o título, o surfista garantiu uma premiação de 10 mil dólares e 1.500 pontos no ranking QS, seguindo na luta pelo acesso ao Circuito Mundial de surfe.

Silvana bicampeã

Pelo torneio feminino, a cearense Silvana Lima confirmou o favoritismo e venceu a decisão com uma grande bateria, alcançando a melhor nota e melhor média de todas as categorias do Praia do Forte Pro. Depois de oito anos, quando venceu o Surf Eco Festival, a cearense voltou a ser campeã em Praia do Forte.

Depois de vencer uma semifinal apertada contra Jacqueline Silva, atual campeã brasileira, Silvana encarou na final a paranaense Nathalie Martins e foi muito bem. Com um 9,6, maior nota da competição, e um 8,33, a cearense, vice-campeã mundial em 2008 e 2009, somou 17,93 e levou o título.

"Queria agradecer a todos os presentes, a Marina Werneck e Felipe Freitas, que organizaram este evento, e vamos torcer para que mais gente apoie o surfe feminino nas próximas duas etapas", comentou Silvana Lima após a prova, lembrando do Sea Flowers Crown of Surfing, a tríplice coroa do surfe feminino no Brasil. Os locais das próximas duas etapas ainda não foram definidas.



Sobre o ambiente e a torcida, Silvana se considera metade cearense e metade baiana. "Já morei em Ilhéus e sempre venho para Praia do Forte, mesmo quando não estou competindo. Gosto muito da galera e das ondas que formam aqui", finalizou a surfista.

adblock ativo