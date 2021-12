Baiano vence ex-lutador do UFC no Imortal Fight; veja vídeo

O lutador baiano Leonardo Augusto, o Leleco, venceu por decisão dos juízes em sua estreia no Imortal Fight Championship, no sábado, 13. Na principal luta do card, ele derrotou o ex-participante do TUF Brasil e ex-lutador do UFC Rick Monstro. O evento foi realizado no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba [veja vídeo abaixo].

Atleta do Vitória, Leleco resistiu à pressão inicial, imposta pelo adversário no primeiro round, respondendo com um knockdown. No final dos três rounds, a arbitragem definiu o resultado do confronto a favor do baiano.

Leleco, que chega ao seu quarto triunfo consecutivo, acumula em seu cartel com 13 lutas, 11 vitórias uma derrota e um No Contest (luta interrompida sem definição de vencedor).

