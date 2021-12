Baiano vence e vai às quartas do Mundial de Boxe

Atual campeão, o baiano Everton Lopes está a uma luta de subir ao pódio no Mundial de Boxe de Almaty (Casaquistão). Nesta segunda-feira, o brasileiro venceu seu segundo confronto na competição ao passar pelo alemão Artem Harutunyan nas oitavas de final da categoria dos meio-médios ligeiros.

Com as novas regras do boxe amador, agora os árbitros dão nota ao desempenho de cada boxeador por ringue e não mais pontos por cada golpe no rosto. Diante de Harutunyan, Everton ganhou os três assaltos na opinião unânime dos árbitros. Pelas quartas de final, quarta-feira, o brasileiro, primeiro cabeça de chave, enfrenta Evaldas Petrauskas, da Lituânia.

Também na noite desta segunda-feira em Almaty (manhã no Brasil), o peso pesado Juan Nogueira fez sua terceira luta no Mundial e foi eliminado em decisão unânime dos árbitros pelo russo Evgeny Tishchenko, nas oitavas de final. Para todos os juízes, Juan venceu apenas o último assalto.

Mais cedo, outros três brasileiros haviam lutado na sessão vespertina do Mundial no Casaquistão, sempre pelas oitavas. Prata na Olimpíada de Londres, Esquiva Falcão foi eliminado pelo russo Artem Chebotarev, por decisão unânime dos árbitros, enquanto Robenilson de Jesus perdeu para Selcuk Eker, da Turquia. O mosca ligeiro Patrick Lourenço, porém, venceu o mongol Gan-Erdene Gankhuyag e se classificou para as quartas de final.

Assim, três brasileiros seguem no Mundial. Patrick, na próxima rodada, quarta-feira, vai lutar contra o argelino Mohammed Flissi, já garantindo medalha em caso de vitória. Robson Conceição está nas oitavas de final no peso leve e luta nesta terça-feira com o ucraniano Dmytro Cherniak.

