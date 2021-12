Baiano vence duelo caseiro e avança no Bahia Juniors Cup

No duelo baiano entre os tenistas Leonardo de Menezes e Evaldo Neto, pelas quartas de final da 29ª edição do Bahia Juniors Cup, nesta quinta-feira, 23, melhor para o primeiro. Leonardo se classificou à semifinal após a vitória por 2 a 0, com parciais de 7/6 6/2.

Nesta sexta, 24, ele volta à quadra para enfrentar o pernambucano João Lucas Reis Silva. Os jogos das semifinais terão início a partir das 9h.

A outra disputa por uma vaga na final será entre Igor Marcondes, principal favorito e atual vice-campeão do torneio, e Felipe Meligeni, sobrinho do tenista Fernando Meligeni.

