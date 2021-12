Baiano vence brasileiro de bodyboard em Itacaré

Atleta que representa o estado do Espírito Santo, o baiano Israel Salas conquistou, neste sábado, 25, o tricampeonato brasileiro de bodyboard, depois de vencer o conterrâneo Uri Valadão, no Mahalo Bahia Bodyboarding Show, na praia da Tiririca, em Itacaré (a 422 km da capital).

Com uma vitória apertada, por apenas 35 décimos de diferença, "Papito" conseguiu somar 11,75 pontos, contra 11,40 de Valadão. O baiano radicado no estado vizinho conquistou sua revanche contra o adversário, que o havia derrotado em uma final do Mundial, no Chile.

Mesmo com a decisão da organização, que adiou as fases eliminatórias todas para ontem para evitar que as finais acontecessem com a maré cheia, as condições do mar não colaboraram muito para o espetáculo, com ondas de meio a um metro.

"Cara, queria muito ganhar uma bateria contra o Uri, que é um campeão mundial, uma pessoa que eu tenho muito respeito e só fez valorizar minha vitória", analisou o atleta, que além do título nacional, ainda manteve a hegemonia nas últimas três etapas realizadas na Bahia.

Para Salas, o resultado positivo aconteceu devido ao trabalho realizado no Espírito Santo, onde pode contar com patrocínio e apoio do poder público local. A conquista de ontem vai aumentar a conta bancária do atleta em R$ 7 mil de premiação.

"A Bahia confirmou sua mística de trazer sorte para mim. Claro que tenho muito a aprender, a evoluir, mas o trabalho vem sendo feito de maneira séria, graças a todo incentivo que eu venho recebendo de meus patrocinadores", concluiu o atleta.

Feminino

Na categoria feminino, a carioca Jéssica Becker levou a melhor sobre a pentacampeã mundial, a capixaba Neymara Carvalho, e acabou levantado o troféu do seu segundo título no circuito brasileiro de bodyboard.

Becker termina o ano com um balanço positivo, já que bateu na trave no circuito mundial, ao conquistar o vice-campeonato. Com o resultado de ontem, a atleta carioca recebeu de premiação a soma de R$ 3,5 mil.

"Foi uma bateria muito difícil, sobretudo por que era contra a Neymara, ainda mais com ondas que não apresentavam uma condição tão boa", disse Becker. "Tive tranquilidade para escolher as melhores e, assim, somar pontos", acrescentou ela, que foi vice na etapa baiana de 2013.

