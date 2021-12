Baiano vence a 11ª Maratona do Rio de Janeiro

O baiano de Jacobina Edmilson dos Reis Santana superou os quenianos e, com uma forte arrancada no final, venceu a 11ª edição da Maratona do Rio de Janeiro, na manhã de domingo, 28, na capital fluminense.

Quinto colocado em 2013, o baiano de 27 anos percorreu os 42 quilômetros com o tempo de 2h17min14s, deixando para trás o queniano Elijah Kemboi, que completou a prova 15 segundos depois de Edmilson.

Mesmo com pouca experiência em maratonas - foi apenas a terceira corrida de 42 km disputada por ele -, Edmilson manteve a tranquilidade e bom ritmo para conseguir cruzar a linha de chegada em primeiro.

"Eu corri no ritmo do pelotão, pois não estou acostumado a disputar provas longas. Quando cheguei nos 30 km de prova, vi que dava para acelerar. Meu objetivo era ficar entre os três primeiros, mas foi melhor do que isso. Essa é a terceira maratona da minha vida. Sempre disputei provas curtas, acho que estou no caminho certo", disse ele.

O atleta aprovou o clima chuvoso da prova, pois pois fez sua preparação na cidade serrana de Teresópolis, no Rio de Janeiro. "Me mudei para a cidade há quatro meses. Fiz boa preparação, em um clima parecido com o de hoje (domingo)", afirmou.

Edmilson era especialistas em provas de menor distância - de 5 a 10 km - e está fazendo a transição para competir em corridas de 42 km. Agora, o baiano tem como meta conseguir o índice olímpico em 2015 para disputar as Olimpíadas de 2016.

Os brasileiros Marcos Antonio Pereira completou o pódio entre os homens. Medalha de bronze nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima foi o padrinho da prova disputada na capital fluminense.

Feminino

Na prova feminina, a queniana Ednah Mukhwana venceu com tempo de 2h40min36s. Compatriota da vencedora, Nelly Jepkurui terminou em segundo com marca de 2h44min50s. Logo atrás veio a venezuelana Zuleima Amaya, seguida pela brasileira Adriana da Costa.

Na prova de 21km, que contou com 9500 participantes, o vencedor foi o queniano Edwin Kiprop Kibet, com o tempo de 1h05min48s. Os brasileiros Damião Ancelmo De Souza (01h06m05s) e João Marcos Fonseca (01h06m14s) completaram o pódio.

A brasileira Joziane Cardoso da Silva, 29 anos, terminou com a primeira colocação entre as mulheres. As também brasileiras Helena Pereira Da Anunciação e Rejane Ester Bispo Da Silva chegaram logo atrás da vencedora da Meia Maratona.



A largada da Maratona aconteceu na Praça do Pontal Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, passando por Barra, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo e chegada no Aterro.

O evento reuniu 24 mil corredores de 60 países na Maratona, Meia Maratona e Olympikus Family Run.

