Baiano Valmir Bidu estreia no UFC sonhando alto

Recém-contratado pelo UFC, o baiano Valmir Bidu avisou que vai entrar para a briga pelo cinturão dos pesos leves. Para conquistar o título, ele pretende começar, logo neste sábado, 23, sua sequência de vitórias no torneio.

A estreia não vai ser fácil: logo no primeiro confronto, Bidu encara o americano James Vick - que, apesar de ter apenas cinco lutas, está invicto. Bidu vem de uma sequência de 11 vitórias em outros eventos de MMA (dos 14 duelos, ele ganhou 12) e acredita que a mistura de tantas artes marciais, com as quais tem intimidade desde criança, serão um ponto a favor.

"Eu comecei a lutar boxe com uns 14, 15 anos, por incentivo de meu pai, que era pugilista. Depois, conheci o jiu-jítsu e o muay-thai, e foi a partir daí, com uns 21 ou 22 anos, que eu migrei para o MMA", explica. Além das artes marciais convencionais, Bidu conta que tem uma carta na manga bem brasileira.

"Sempre fui uma criança hiperativa, então minha mãe me incentivou a praticar esportes desde menino. Minha primeira luta foi a capoeira, com a qual aprendi a me movimentar e chutar de forma ágil", diz. "Minha mãe achava lindo, mas meu pai dizia que era para eu fazer 'luta de homem' (risos). Aí, entrei para o boxe".

Retorno brasuca

Além de prever vencer o cinturão da própria categoria, Bidu acredita que os brasileiros devem recuperar os títulos e dar fim à má fase na modalidade.

"É uma questão de tempo. Tivemos um tropeço do Barão e um golpe de sorte do outro cara (TJ Dillashaw). Mas dia 30 ele vai lutar e trazer o cinturão dos pesos galo de volta. O Vitor Belfort também ganha e o Cigano está amadurecendo", profetiza.

"Já o José Aldo - único brasileiro detentor de um cinturão, dos pesos penas - tem uma experiência de vida muito forte, um estilo de luta muito difícil de ser copiado e superado".

Para pôr em prática a profecia, Bidu acredita que o treino tem que ser diferenciado e que não dá para vencer sem praticar com os melhores. Por isso, ele se divide entre treinar no Rio de Janeiro - na Nova União - e em academias de Salvador.

"A gente treina o muay thai com o especialista de muay thai, jiu-jítsu com o especialista de jiu-jítsu, e por aí vai. Tem que conhecer cada modalidade a fundo porque, quando chega no octógono, você usa as lutas depender do estilo do rival".

