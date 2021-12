Baiano treina 5 novos desafios para tentar voltar ao Guiness

O jogador de basquete baiano Rômulo Fontoura, de 37 anos, agendou para, do final deste mês em diante, as primeiras tentativas de cinco recordes mundiais de arremessos.

Se conseguir, entrará para as páginas do Guinness Book, o Livro dos Recordes, onde ganhou espaço como autor da cesta mais longa, feita de costas, três anos atrás.

Exatamente às 17h do dia 20 de agosto de 2011, ele conseguiu um lance genial de 22 metros, arremessando em uma quadra pública de Baixa Grande, sua cidade natal, a 252 km de Salvador. "Arremessei 20 bolas e consegui acertar na vigésima", resgatou.

O recorde, porém, durou até 13 de novembro de 2014. Com um arremesso de costas e a 25 metros da cesta, o norte-americano Corey Thunder Law, dos Globetrotters, se tornou o novo recordista mundial.

"E ainda tirou onda. Depois de fazer a cesta, Thunder declarou que ninguém vai conseguir derrubar esse recorde nesses próximos anos", relatou Fontoura, afirmando que a falta de modéstia de Law virou combustível para buscar outra homologação no Guiness.

A TARDE teve acesso à autorização do Guiness para Fontoura treinar, visando os cinco recordes (leia mais acima). "Meu objetivo é divulgar o basquete baiano e a minha cidade", afirmou Fontoura, que, em 2011, quando entrou para o Guiness, levou de carona na fama a sua terra natal.

Passou por doido

Antes da façanha, porém, foi considerado um 'cara maluco' pela população. Então vereador, cargo que ocupou por oito anos na cidade, ele explicou que era difícil para as pessoas entenderem o porquê de tanta insistência em passar ao menos duas horas por dia praticando arremessos.

Pior ainda quando estes lances eram feitos de uma longa distância e de costas para a cesta. Prática que retomou nos treinamentos para, no final deste mês, fazer valer a tentativa de retorno ao Guiness.

A luta paralela que vem travando para o evento é estrutural. Enquanto os jogadores norte-americanos contam com time e equipamentos que colocam a série de bolas em uma esteira, bem à mão do jogador, Fontoura mal conta com uma bola adequada.

"Vou apelar para os comerciantes locais para conseguir, ao menos, cinco bolas específicas e pedir ajuda aos meninos da cidade para repor a bola durante os treinos e no dia do recorde", antecipou.

Recordista anterior

Rômulo Fontoura, da Bahia, Brasil

Aurélio Lima Baiano treina 5 novos desafios para tentar voltar ao Guiness

Atual recordista

Thunder Low, dos Estados Unidos

Aurélio Lima Baiano treina 5 novos desafios para tentar voltar ao Guiness

