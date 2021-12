Baiano tem menos de um ano para conseguir vaga no taekwondo

Atleta de taekwondo do Vitória, o baiano Josyhenrique Souza Cruz, de 28 anos, trava corrida particular contra o tempo para, até o início de 2016, estar entre os três melhores brasileiros no ranking olímpico do peso até 80 kg.

Ficando até em terceiro, ele estará apto a disputar seletivas para formação da seleção e as eliminatórias finais que definirão os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio. Sonhando com a vaga, o baiano - que treina em Salvador e São Paulo - começou a corrida com a medalha de prata na seletiva nacional para a equipe brasileira, no dia 5 deste mês. "Lutei na categoria até 74 kg e só perdi para o atual líder do ranking brasileiro, André Bília", afirmou Josyhenrique.

Número 1 do país no peso até 80 kg, Bília é o 43º colocado do ranking olímpico com 44,3 pontos. O líder, o iraniano Mahdi Khodabakhshi, possui 282,96 pontos.

Sem 'residência' fixa, Josyhenrique passa 15 dias em Salvador e o restante em São Paulo. Nesta semana, por exemplo, está na capital paulista, se preparando para o Torneio Open do Paraguai, marcado para o final deste mês.

Em junho, participará do Open da Bolívia. Ambas as competições distribuem pontos no ranking olímpico, um dos critérios para concorrer à vaga à Rio-2016.

"Sou lutador da categoria até 74 kg, que não é olímpica, mas meus pontos vão ser anotados para a categoria olímpica até 80 kg", revelou o atleta. A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) confirma que o regulamento permite a transferência, embora na ordem de apenas 50% dos pontos conquistados.

Sem ranking

Josyhenrique só agora entrou para a seleção e como reserva, pois foi medalhista de prata, perdendo a final justamente para André Bília. "Ainda não estou no ranking olímpico, mas é questão de tempo", afirmou o lutador, que se tornou o primeiro baiano a conquistar uma vaga na seleção.

Ele chegou a levar um susto na luta pela vaga, ao pensar que o astro Anderson Silva, do MMA, representaria o Brasil na Olimpíada de 2016 na mesma categoria. Mas a CBTKD confirmou que, se Spider entrar na seleção, concorrerá na categoria acima de 80 kg.

A entidade ratificou ainda que a vaga no peso até 80 kg está aberta e pode ser definida pelo próprio Josyhenrique. "Nada é impossível até 2016. Não tem nada fechado, e o lutador baiano tem chance de vaga", afirmou a assessoria de imprensa da CBTKD.

A orientação da confederação é a que Josyhenrique vem seguindo: participar de competições que pontuam no ranking olímpico. E o rubro-negro vai distribuindo chutes.

