Baiano tem maior nota do dia no Bahia Bodyboarding Show

O surfista baiano Junior Souza foi o destaque do primeiro dia de disputas do Bahia Bahia Bodyboarding Show, que acontece na praia de Jaguaribe, em Salvador, válido como segunda etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard. Junior foi recordista de pontos na categoria Profissional Masculino, conquistando a primeira nota 9,00 do evento, somando 13,85 pontos.

O também baiano Léo Chagas, campeão da etapa em 2010, também teve bom desempenho na categoria Profissional Masculino. Ao todo, oito baianos conquistaram a classificação para o Round 2. Além deles, dois cariocas, dois capixabas, dois cearenses, um pernambucano e um paraibano também avançaram.

Já na categoria Open, dois baianos (Uendel Santos e Gabriel Santana) estão entre os oito classificados para as semifinais da competição. Completam a lista, dois cearenses, dois capixabas, um carioca e um paulista. O destaque da categoria do dia foi cearense Erik de Freitas, com a marca de 13,75 pontos de 20,00 possíveis.

As provas continuam nesta quinta-feira, 6, quando a categoria Pro Feminino terá início. Já os tops masculinos começam na sexta-feira, 7.



adblock ativo