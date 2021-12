Baiano segue com chances de correr na Fórmula 1 em 2013

Com a intensa movimentação de cadeiras na Fórmula 1 - na maior delas, Hamilton trocou McLaren por Mercedes -, o piloto baiano Luiz Razia, residente na Inglaterra, segue de olhos abertos por uma oportunidade de correr na maior categoria do automobilismo em 2013.

"Eu acho que na Sauber está bastante difícil. A equipe não fechou as portas, mas a gente sente que ela tem um plano maior", comentou Razia, por telefone, ao A TARDE. "A Force India está mais aberta a negociações", completou.

Além da equipe indiana, o piloto conversou com a italiana Toro Rosso, na F-1 desde 2008, e com as novatas Caterham, da Malásia, e a russa Marussia, ambas estreantes este ano.

"A gente tem conversado. Existem rumores de que a Williams não está 100% fechada com os dois pilotos. Vamos continuar em contato com todas. Com o encerramento da GP2 estou mais livre para me dedicar às negociações", disse Razia, que aproveitará a folga para correr a Meia-maratona de Londres, no dia 28 deste mês.

Para o piloto, outubro é um mês muito importante para a definição da vaga, que ele espera fechar até novembro. Neste mês, espera também ser escolhido como um dos pilotos de teste, em Abu-Dhabi.

