Baiano se prepara para travessia Salvador/Morro de São Paulo

Apenas a simulação dos 84 km de travessia a nado, entre o Porto da Barra e a Ilha de Morro de São Paulo, já é de tirar o fôlego. Câimbras vêm na sequência, quando o nadador Ricardo Serravalle fala dos treinos de 42 km e detalha o desafio inédito que ele fará em 2015.

"A saída está prevista para as 21 horas, do Porto da Barra, e a chegada, por volta das 17h do dia seguinte, em Morro de São Paulo", estima o nadador de 38 anos, que treina 8 km por dia para o desafio.

À medida que a data do evento for chegando, o treinamento aumentará para longa distância. Um deles será a travessia dos três faróis - de Itapuã a Humaitá, passando pela Barra -, de 42 km, planejada para o dia 6 de junho de 2015.

"Como será uma simulação da travessia, vou apenas de touca, sunga e óculos. Terei apoio de um barco com o meu técnico Bruno Vasconcelos, o guia David Perrone, barqueiro e ajudante, e um staff de nutrição e fotógrafo/documentarista para registrar tudo", antecipou.

Nadar até Morro de São Paulo dependerá de patrocinadores para bancar o projeto, orçado em R$ 70 mil, e torcer para o mar colaborar. "Ainda não temos data definida, pois estaremos à mercê de uma 'janela' (um dia bom) entre o final de outubro e dezembro do ano que vem, quando sopra o vento nordeste", apontou Serravalle.

Segundo ele, nas 20 horas do desafio (parte dele programado para a noite), estará exposto ao risco de dar de cara com águas vivas e caravelas. "Ou algum outro ser aquático que porventura resolva me visitar", teme.

O período agora é também o de bater à porta de empresas, pedindo apoio. Serravalle já possui 13 apoiadores. Nenhum ainda garantiu bancar as maiores despesas, como a da lancha equipada com UTI para casos de emergência.

O nadador tenta entrar no Guinness Book, o livro dos recordes. Não pela distância, mas pelo caráter inédito. "Estamos providenciando que seja tudo catalogado. Entramos em contato com o Guinness e solicitamos à Federação Baiana de Desportos Aquáticos um árbitro internacional que possa homologá-lo pelas regras da Federação Internacional", explicou.

No projeto, a rota é traçada em três opções (veja infografia abaixo). "A de 59 km é impossível devido às marés, por isso a mais provável será a de 84 km", prevê o maratonista aquático.

AVC

Serravalle tem um histórico de sucessivas lesões, fraturas e cirurgias. Jogando futebol, rompeu os ligamentos de um tornozelo e fraturou uma fíbula. Precisou enxertar cartilagem do joelho no tornozelo.

O problema mais grave, porém, foi um acidente vascular cerebral (AVC), que o deixou três dias na UTI e outros dez hospitalizado. Exames detectaram uma abertura entre os dois átrios do coração. Para os médicos, ele só não teve sequelas graves por causa do condicionamento físico de atleta.

Detalhes como esses serão temas do livro que o nadador está escrevendo. Para a obra ser encerrada, depende de um grande final. O desafio inédito de natação é uma ótima opção.

