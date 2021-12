Baiano se destaca em disputa de slackline no Farol da Barra

O slackline, esporte que vem ganhando notoriedade no país, foi o protagonista do Desafio Coca-Cola, na tarde de domingo, 26, no Farol da Barra. Atletas baianos, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro disputaram a final do campeonato, que consagrou o baiano Dátilus Oliveira, 19, e o multicampeão catarinense Diogo Fernando, 28.

Ambos foram premiados com troféus e iPhones 6. Dátilus, mais conhecido como Dadá, é morador do bairro de São Caetano. O catarinense Diogo já venceu cinco etapas do Circuito Gaúcho, o Campeonato Red Bull de Slackline, foi vice-campeão paulista e conquistou o campeonato catarinense.

Além do prêmio oficial, o baiano, que treina na praia da Paciência, no Rio Vermelho, desbancou a campeã mundial de 2012, Giovanna Petrucci, em uma das etapas da final. Com 17 anos, a carioca pratica o esporte desde os 13 e se tornou a melhor do mundo aos 14, com um ano de prática do slackline.

Apesar do currículo de estrela, Giovanna afirma que a atividade é, para ela, uma diversão. "Mas há os benefícios físicos e mentais, porque fortalece o abdômen, braços, pernas e requer muito foco, equilíbrio e disciplina", revelou.

