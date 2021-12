Baiano se adapta à nova categoria diz não temer Jon Jones

Acostumado a lutar entre os Pesos-Pesados no Brasil, o ex-campeão do WFE, Ednaldo "Lula" Oliveira, terá que se adaptar à uma nova categoria para o UFC. O atleta da Academia Champion, companheiro de treinos de Júnior Cigano, desceu para os Meio-Pesados, onde encara sua próxima luta, contra o polonês Krzysztof Soszynski, pelo UFC on FX 6, em 14 de dezembro.

Lula estreou no maior torneio de MMA do planeta em janeiro deste ano, diante do experiente Gabriel "Napão" Gonzaga, na programação do segundo UFC Rio. Acabou surpreendido com um mata-leão ainda no primeiro round, contabilizando assim o primeiro tropeço em seu cartel de 13 vitórias, um empate e um no contest (luta sem resultado). A derrota, ainda pelos Pesos-Pesados, acabaria por mudar a carreira do lutador baiano.

Lula garante que a mudança de peso não foi tomada por pressão do UFC, mas sim por um acordo entre seu treinador, Luiz Carlos Dórea, e a organização do evento. "A gente já tinha a intenção de trabalhar no peso abaixo bem antes do UFC. Mas aí eles propuseram isso a Dórea e pronto, decidimos. O que é bom, porque sempre fiquei oscilando entra os 103 e 102 quilos, que é o peso normal de um Meio-Pesado antes de cortar peso para a luta", explicou.

Com a mudança, Ednaldo terá que cortar mais de 10kg para se adaptar ao limite de 93kg imposto aos Meio-Pesados, uma batalha e tanto contra a balança para quem tem 2,01m de altura. "Estou fazendo um trabalho com meu preparador André Piccoli [o mesmo que cuida de Cigano] visando perder o peso sem prejudicar o organismo. Minha taxa de gordura estava bem alta e já baixei bastante com esse trabalho, então estou bem magrinho", brinca.

Sem medo de Jones - Acostumado a encarar oponentes de até 120kg, Lula se notabilizou no país ao tornar-se campão do torneio baiano WFE, cultuado como um dos maiores do Brasil. Agora, em nova organização e nova categoria, o baiano vive um recomeço na carreira, mas já mira o cinturão dos Meio-Pesados do UFC, de posse do "monstro" Jon Jones.

"Estou me sentindo bem melhor no novo peso, é uma novidade que está me trazendo muitas vantagens, inclusive no condicionamento físico. Nunca lutei nessa categoria, fiz 16 lutas na carreira e todas foram nos Pesados. Então é como começar de novo, aquela coisa mágica. Estou chegando agora, mas vou dar o meu melhor na categoria para ficar entre os melhores e logo logo vocês vão me ver entre os tops", disse.

Lula garante não temer o campeão Jon Jones, considerado um dos melhores lutadores da atualidade. "Não dá medo, não. O cara tem coração que nem eu, e uma hora ele tem que cansar também. É um lutador duro, muito versátil, e não dá para saber o que vai vir dele na luta. Mas não é difícil não, tem que surgir um cara para derrotar ele algum dia", contou o baiano.

