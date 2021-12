Baiano Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira, morre aos 79 anos

Rui Chapéu, a lenda da sinuca brasileira, morreu na madrugada deste sábado, 29, aos 79 anos, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada em suas redes sociais.

“Esse é um post daqueles que nunca gostaríamos de fazer. O Rui faleceu hoje. Todos estamos muito tristes e abalados. Estamos fazendo esse post em respeito a todos os amigos e fãs do Rui. Assim que possível daremos mais notícias. #ruichapeu”, diz o post.

José Rui de Mattos Amorim era baiano de Itabuna e ficou conhecido pela parceria com o narrador esportivo Luciano do Valle no programa Show do Esporte, na Band.

O velório de Rui Chapéu acontece neste sábado, 29, no cemitério São Pedro, no bairro Vila Alpina, em São Paulo.

