Baiano Rodrigo Minotauro anuncia sua aposentadoria para 2015

O MMA está prestes a perder uma das grandes lendas do esporte. Segundo o site Ag.Fight, o baiano Rodrigo 'Minotauro' Nogueira, de 38 anos, confirmou sua aposentadoria para o fim de 2015, depois que cumprir duas lutas previstas no contrato do UFC.

"Pretendo no final do ano que vem encerrar a minha carreira, acredito eu. Mais um ano. É até o meu corpo aguentar. São muitas contusões, e estou me dedicando a outras coisas. Na hora eu vou ver. Tenho mais duas lutas no contrato, e aí estou parando", disse em entrevista a Ag. Fight.

A última luta de Minotauro ocorreu em abril, no evento principal do UFC Fight Night 39, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos). Na ocasião, o baiano sofreu uma lesão ao enfrentar o norte-americano Roy Nelson, após ser nocauteado no primeiro round.

Minotauro é o único lutador a ter conquistado os cinturões do Pride, extinto evento japonês que marcou o MMA, e do UFC. Ele acumula 34 vitórias e nove derrotas ao longo de sua trajetória no esporte.

