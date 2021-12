Baiano Robson Conceição vence 9ª luta profissional e segue invicto

Robson Conceição segue invicto no boxe profissional. Na noite deste sábado, 25, o pugilista baiano derrotou o norte-americano Edgar Cantu por decisão unânime dos árbitros em combate realizado em Glendale, no Arizona, nos Estados Unidos, em luta válida pelo peso superpena (58,97kg).

Medalhista de ouro na Olimpíada do Rio, em 2016, Robson passa a somar em seu cartel nove vitórias, sendo cinco delas por nocaute, o que não ocorreu neste sábado. O baiano, que possui contrato com a empresa Top Rank, tem como meta disputar o título mundial no primeiro semestre de 2019.

Quatro anos mais velho do que o seu rival neste sábado, Robson não teve muitos problemas para obter a vitória. Cantu sofreu a quarta derrota consecutiva, passando a ostentar sete vitórias, cinco reveses e dois empates no seu modesto cartel.

A vitória deste sábado foi por decisão unânime dos juízes, que apontaram o placar de 80 a 71 para Robson após a disputa de oito rounds, o que significa que ele venceu todos os assaltos. O baiano dominou o combate e pouco foi atingido pelo rival norte-americano, que chegou a ir à lona.

Esse momento ocorreu no sexto round, quando Robson acertou o queixo do seu rival. Cantu caiu, mas se levantou rapidamente, resistindo até o final da luta. Mas não conseguiu evitar a vitória do invicto baiano, que agora venceu o seu nono combate entre os profissionais, depois de brilhar na Olimpíada do Rio.

O baiano venceu por decisão unânime dos árbitros em combate

Edgar Cantu não teve chance na luta contra Robson Conceição

