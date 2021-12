Baiano Robson Conceição faz 8ª luta profissional neste sábado

Com seu rival substituído de última hora, o baiano Robson Conceição volta ao ringue neste sábado, 30, a partir das 21h, para a oitava luta no boxe profissional. Marcada para Oklahoma, nos EUA, o confronto seria inicialmente com Edgar Cantu, mas o mexicano sofreu três reveses seguidos em seis meses e por isso pegou 60 dias de suspensão aplicados pela Comissão da Califórnia.

“Tem duas semanas que fiquei sabendo do meu novo adversário, o equatoriano Gavino Guaman”, disse Robson ao A TARDE direto dos EUA, onde vem treinando há cerca de um mês para o duelo da categoria até 59 kg. O canal pay-per-view Combate transmite a luta, ao vivo.

Sua meta é completar dez ou onze lutas para credenciar-se à disputa do título mundial, o que pode acontecer, caso vença os confrontos, nos primeiros meses de 2019, após pouco mais de dois anos integrando a equipe Top Rank. Dono de um cartel de sete lutas invicto, o que abre portas para a disputa do cinturão, o pugilista baiano encara a troca de adversário como se fosse seis por meia-dúzia.

O equatoriano Guaman tem também sete lutas profissionais, porém já perdeu duas. Será a primeira vez que ele e Robson se enfrentarão. “Não muda muita coisa: no boxe olímpico eu também não sabia com quem lutaria. O que importa para mim é me sentir bem e estar treinado como estou”, afirmou.

Degraus

Cada luta tem sido um degrau para o título e também para o baiano ir se habituando ao aumento gradativo de rounds. Desde os três rounds da categoria olímpica, em que foi medalha de ouro na Rio-2016, o número cresceu para oito rounds.

Esse pormenor tem sido trabalhado pelo técnico Luiz Dórea, tanto na questão física como psicológica. Com esse objetivo, Dórea, que acompanha Robson nos EUA, contou que seu lutador teve sparrings de alto nível na preparação. Entre eles, Juan Velasco, que no evento vai brigar pelo título mundial interino júnior.

Outra meta que Robson espera trazer junto com a vitória é ter as suas lutas transmitidas no Brasil em canal aberto. “Vamos conquistando mais espaço com meus resultados, e, muito em breve, isso acontecerá”, previu.

