Baiano Róbson Conceição é convidado a se profissionalizar

Depois de perder os irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão para o profissionalismo, o boxe olímpico brasileiro corre risco de deixar escapar mais um talento no ciclo para os Jogos do Rio-2016. O baiano Róbson Conceição, medalhista de prata no último Mundial da Associação Internacional de Boxe (AIBA), vem sendo assediado por empresas que promovem lutas profissionais.

À reportagem de A TARDE, Róbson confirmou que recebeu um convite oficial para se tornar lutador profissional. "Foi apenas um convite para valer. Estou avaliando. Nem teria ainda detalhes para falar [sobre valores], nem poderia, na verdade. Se trata de um bom convite, mas estou pensando direitinho para não me precipitar", disse.

De acordo com a agência de notícias Gazeta Press, a Top Rank, responsável por agenciar o astro filipino Manny Pacquiao, foi a empresa que demonstrou interesse oficial em contratá-lo.

Sobre Esquiva e Yamaguchi Falcão, Róbson diz que torce pelos ex-companheiros de seleção brasileira, mas que a decisão deles não influenciará na sua. "A seleção é como se fosse uma família. Quando sai um membro, a galera fica triste. Eles receberam boas propostas e têm o sonho de ganhar o mundial profissional. É ruim para o esporte olímpico, mas bom para o esporte brasileiro em geral", comentou.

Semiprofissional

Recentemente, Róbson Conceição estreou na Série Mundial de Boxe, evento promovido pela Associação Internacional de Boxe em que os lutadores atuam como profissionais (sem capacete e com regras similares), mas seguem elegíveis para a Olimpíada. Ele venceu o argentino Brian Ivan Nuñez, em Mar del Plata, em novembro, e volta a lutar no mês que vem nos EUA, ainda sem adversário definido. "Foi uma experiência muito boa fazer parte desse Circuito, algo totalmente diferente. É outro nível, outra coisa. As lutas são emocionantes", avaliou Róbson.

Mauro José da Silva, presidente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), vê Esquiva e Yamaguchi Falcão na direção equivocada. "Quem escolheu o profissionalismo hoje está na contramão. O boxe olímpico vem recebendo apoio do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico Brasileiro, da CBBoxe e da Petrobras", afirmou o dirigente para a Gazeta Press.

