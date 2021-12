Baiano representará o Brasil no Mundial de Jet Ski Freeride

O piloto de moto aquática Bruno Jacob, natural de Salvador, vai ser o representante brasileiro no Mundial de Jet Ski Freeride, disputado entre os dias 6 e 8 de setembro em Pacific City, nos Estados Unidos.

Esta será a segunda etapa do torneio. Na primeira, realizada entre 31 de maio e 2 de junho, na praia de Vendays Montalivet, na França, Jacob ficou entre os dez melhores.

De acordo com o atleta, os americanos são os favoritos na prova, mas ele segue vivo na disputa e visa a ascenção no ranking. Durante as últimas semanas, Jacob se preparou nas praias argentinas da região de Pinamar e no Rio La Plata, em Buenos Aires.

Depois do Mundial, o piloto brasileiro seguirá para a Austrália, onde participará do Rip N' Ride, considerado o maior evento de Freeride do planeta.

Quando voltar ao Brasil, focará todas suas energias na etapa final do Mundial, que será disputada em terras - e ondas - brasileiras. O evento acontecerá de 25 a 27 de outubro na cidade de Laguna, em Santa Catarina.

