Baiano representa o Brasil em torneio internacional de Judô

A partir desta quarta-feira, 17, até o dia 20 de outubro, ocorrerá na cidade de Cancún (México) o Campeonato Mundial de Judocas Veteranos 2018. Esta edição contará com a participação de um baiano que foi o 2º lugar no Campeonato Brasileiro de Judô e em julho desse ano foi o 3º no Campeonato Brasileiro de Veteranos, realizado esse ano na cidade de Fortaleza.

Manoel Roberto Souza, de Itabuna, começou a praticar judô com 14 anos e hoje com 60, disputa seu primeiro mundial de veteranos. O campeonato conta com atletas acima de 40 anos. Roberto Souza disputará na categoria M7 (81Kg) com judocas na faixa etária entre 60-65 anos e ele que completou a idade mínima recentemente, poderá levar uma certa vantagem mediante os adversários e trazer uma medalha para o Brasil. Único brasileiro na categoria, Roberto indicou os adversários mais perigosos. Para ele, os japoneses e franceses serão os judocas mais duros de se enfrentar.

Em entrevista a equipe do A TARDE, o atleta contou que conheceu o judô através de um projeto de escola realizado na igreja onde o padre era o professor do desporto e ele interessado em praticar, mas sem condições de arcar com a matrícula, aceitou trabalhar como zelador da academia em troca de receber as aulas. O atleta veio para Salvador desenvolver a prática no clube Itapagipano de judô com o professor Ciro, referência do desporto na capital. Retornando a terra natal, fundou a academia Samurai, onde formou diversos atletas e professores.

Graduado em Educação Física e especialista em Atividades Físicas para Pessoas com Deficiência, Roberto afirma que o desporto melhora a condição física e musculatura além de promover o desenvolvimento humano. Para ele o Judô “é um esporte que necessita de disciplina e é um trabalho mútuo com o competidor”.

O campeonato será realizado pela Federação Internacional de Judô, órgão máximo do desporto. O atleta está sendo patrocinado pela Avatim, pela Clínica da Mulher Anna Paola Noiva Gato e pelo Mercado Iaô.

adblock ativo