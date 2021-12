Baiano perde no boxe e torce por algoz para ir à Olimpíada

Derrotado nesta segunda-feira, 12, na semifinal do Campeonato Mundial de Boxe, no Qatar, Robson Conceição perdeu sua primeira chance de se classificar para a Olimpíada. Na categoria até 60 kg, a competição dá três vagas na Rio-2016.

O baiano torce agora para que seu algoz, Albert Selimov, do Azerbaijão, conquiste o título, nesta quarta-feira, 13, o que lhe dará a 3ª colocação no evento e o levará aos Jogos. Robson ainda pode se credenciar no Pré--Olímpico, em janeiro.

