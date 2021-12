Baiano perde luta para Werdum na final do TUF Brasil

Aconteceu na madrugada deste domingo, 9, a final da segunda edição TUF Brasil, reality show The Ultimate Fighter Brasil 2, no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Foram 12 lutas na noite, mas as expectativas estavam voltadas para as duas últimas lutas: Léo Santos x William Patolino, pela final do TUF, e a luta principal da noite entre Fabrício Werdum x Minotauro, técnicos dos times do programa.

Entrar na final do TUF Brasil por convite não intimidou Leo Santos, 33 anos, que venceu a luta contra Patolino, o favorito por todo o desempenho mostrado no

reality. Leo garantiu seu contrato com o UFC após vencer por finalização, com um katagatame aos 4m43s do segundo round.

Já luta entre os técnicos, Werdum e Minotauro, também foi decidida no segundo round e por finalização. No primeiro round, o baiano Minotauro tentou apostar na trocação, mas logo Werdum o derrubou.

Minotauro consegue levantar. Um bom jab de Werdum acertou em cheio o rosto de Minotauro, que pareceu sentir. O combate ficou mais amarrado até o fim dos primeiros cinco minutos.

No segundo round, a trocação ficou mais aberta, com o Minotauro caçando Werdum. Com a luta no chão, e após boas trocas de posição, Werdum pegou as costas de Minotauro e então o braço, conseguindo uma chave e encerrando o combate.

Com a vitória, Werdum espera uma luta entre Júnio Cigano ou Cain Velásquez, já que ele é 3 no ranking dos pesos pesados e quer disputar o cinturão da categoria.

Alguns nomes importantes do MMA também estiveram no ginásio Paulo Sarasate, como Vitor Belfor, Anderson Silva e José Aldo.

