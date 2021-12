Baiano Patrick Gonçalves vence a segunda bateria da Mini Challenge em Salvador

O piloto baiano Patrick Gonçalves celebrou seu ótimo final de semana no GP da Bahia vencendo a segunda bateria da Mini Challenge, categoria disputada no início da tarde deste domingo, 15, no circuito de rua Ayrton Senna, no Centro Administrativo, em Salvador.

Patrick, que corre com as cores do Esporte Clube Bahia, liderou a prova sem dificuldades do início ao fim, comemorando bastante sua segunda vitória no final de semana, já que havia também vencido a primeira bateria, que aconteceu no sábado, 14.

Aos gritos de "Ô, ô, ô, o Patrick é tricolor", os torcedores do Bahia presentes ao circuito saudaram o piloto baiano no pódio.

"Isto é um sonho realizado. Obrigado a toda Bahia e pela minha família que sempre me acompanhou", disse Patrick, pouco antes de ir celebrar a vitória junto ao público baiano. Com a duplo triunfo no circutio de Salvador, Patrick pula da quarta para a primeira posição na tabela de classificação da Mini Challenge.

A prova - Ao contrário da Stock Car, os carros da Mini Challenge entraram com a pista mais seca.

Patrick largou bem, e sempre se manteve com folga na liderança, até a bandeirada final, com o carro de segurança na pista, devido a batida do outro piloto baiano na prova, Diego Freitas, piloto que corre com as cores do rival do Bahia, o Vitória.

Além de Patrick, o pódio foi formado por Vitor Genz, em segundo, e Rogerio Nassralla, em terceiro.

adblock ativo