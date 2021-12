Baiano participa de evento do UFC nos Estados Unidos

O baiano Hugo Wolverine Viana foi escalado para participar de sua segunda luta no UFC. O lutador está no card do TUF 16 finale, final da edição norte-americana do The Ultimate Fighter, que acontece no dia 15 de dezembro, em Las Vegas.

Wolverine enfrenta o norte-americano Reuben Duran, em luta válida pelo peso galo (até 61,2kg), uma categoria abaixo daquela que o baiano vinha lutando, a peso-pena (até 65,8 kg).

Além de Wolverine, outro brasileiro no card do TUF 16 Finale é Marcos Vina, que luta contra o norte-americano Johnny Bedford.

Tanto Vina como Wolverine foram contratados pelo UFC após participarem do TUF Brasil, mesmo sem terem sido campeões da edição. Eles conseguiram a contratação após vencerem no UFC 147 John Macapá e Wagner Galeto, respectivamente. Curiosamente, a dupla se enfrentou nas quartas-de-final do TUF Brasil, com vitória do baiano.

Assim como no TUF Brasil, a edição norte-americana terá como principal luta o combate entre os técnicos das duas equipes

TUF 16 Finale (card até agora):

Shane Carwin x Roy Nelson

Mike Pyle x James Head

Nick Catone x TJ Waldburger

Rustam Khabilov x Vinc Pichel

Reuben Duran x Hugo Wolverine

Johnny Bedford x Marcos Vina

