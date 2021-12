Baiano participa de campeonato de surfe no Havaí

O surfista baiano Bino Lopes iniciará 2014 com um grande desafio. O atleta vai participar do Volcom Pro Pipe, na praia de Pipeline, no Havaí, entre os dias 26 de janeiro e 7 de fevereiro.

A etapa faz parte da divisão de acesso a elite do surf mundial, o WQS. Além de somar pontos para a entrada no seleto grupo dos melhores surfistas do mundo, o WCT, distribui US$ 130 mil, em prêmios.

Bino está escalado para estrear na segunda fase do evento, ao lado dos surfistas locais Joel Centeio e Joshua Moniz. O outro integrante da bateria ainda será definido.

No ano passado, entre os meses de novembro e dezembro, o atleta baiano esteve no Havaí para participar de dois eventos da tríplice coroa, que marcam o fim da temporada internacional do surfe, no entanto, não teve muito sucesso nas competições.

