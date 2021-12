Baiano participa da qualificação para o Mundial de Surf em Noronha

O surfista baiano Franklin Serpa, natural de Olivença (Ilhéus), participa a partir desta terça-feira, 19, da Oi Hang Loose Pro QS 6000 - etapa classificatória para a elite do surfe - em Fernando de Noronha (PE).

Reconhecido por estilo, radicalidade e intimidade com os tubos, Serpa disputa com mais 140 atletas de 20 países nas ondas de Noronha. O vencedor da etapa leva para casa o prêmio de US$ 25 mil, além de receber 6 mil pontos no ranking da classificatória para a elite em 2020.

Com 12 anos figurando entre os profissionais, Franklin é tricampeão baiano e, em 2018, conquistou o primeiro lugar no Itacaré Surf Music, etapa do QS realizada na Bahia, um dos seus melhores resultados na carreira.

Além dele, outros surfistas brasileiros como Ítalo Ferreira, Yago Dora, Peterson Crisanto, Deivid Silva e o atual bicampeão mundial, Gabriel Medina, estão confirmados para o QS 6000, que acontece até o dia 23.

O evento retorna para a ilha depois de sete anos e terá transmissão ao vivo pela WSL (World Surf League South America)

