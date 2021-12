Baiano Natan Rodrigues estreia nesta terça no Bahia Juniors Cup

O tenista baiano Natan Rodrigues, 15, estreia nesta terça-feira, 26, não antes das 17h, no categoria mundial da 33ª edição do Bahia Juniors Cup, contra Bruno Oliveira, no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador — curiosamente, os dois jovens atletas costumam jogar juntos e são companheiros de dupla.

Natan vem de boa campanha em Budapeste, na Hungria, quando defendeu o Brasil na Copa Davis Juvenil, o Mundial até 16 anos. "Foi uma experiência boa aqui em Budapeste, estar acompanhado dos melhores do mundo na categoria realmente foi ótimo pra mim. Pude treinar com alguns dos atletas e também com os próprios brasileiros que estão em um ótimo nível", falou o atleta, que chega nesta terça à capital baiana.

"Chego motivado, espero jogar bem, esquecer esse lado do cansaço e impor o meu jogo para sair com a vitória", disse Natan, que ainda disputará as duplas na noite de terça ao lado de Bruno, seu rival de simples.

João Reis vence

O pernambucano João Reis, cabeça de chave número 1 do torneio, exerceu o seu favoritismo na competição e venceu na estreia, nesta segunda, 25, o também brasileiro Lucas Gessner, com duplo 6/1, na principal quadra do Clube Bahiano de Tênis. Nas oitavas, Reis encara Artur Toledo, que bateu Rodolfo Hasegawa 2 sets a 0, com parciais de 6/0 6/3.

"Esperava um jogo duro, o cara veio do quali, com ritmo, mas consegui jogar bem, sólido, percebi que ele estava cometendo muitos erros, não dei nenhum ponto de graça pra ele e fui bem", contou o cabeça de chave número 1.

Outros resultados desta segunda

(1) João Lucas Reis (BRA) 2x0 (Q) Lucas Gessner (BRA) 6/1 6/1

(4) Boruch Skierkier (ARG) 2x0 Miguel Froelich (BRA) 6/1 6/2

(7) Santiago La Fuente (ARG) 2x0 Miguel Danelon (BRA) 6/0 7/5

Arthur Toledo (BRA) 2x0 Rodolfo Hasegawa (BRA) 6/0 6/3

Rafael Marques (BRA) 2x1 Lucas Ribeiro Dini (BRA) 6/4 2/6 6/1

Victor Pilla (BRA) 2x1 Eduardo Lobo (BRA) 7/6 (7/2) 4/6 6/4

Lucca Silva (BRA) 2x1 Nino Portugal (BRA) 4/6 6/2 6/1

Rodrigo Carvalho (BRA) 2x0 Matheus Correa (BRA) 6/0 6/3

adblock ativo