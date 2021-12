Baiano morto em voo da Chape é enterrado no interior de SP

O jogador baiano Sérgio Manoel, uma das 71 vítimas do voo que levava a Chapecoense para a Colômbia, foi enterrado, na tarde do último domingo, 4, na cidade de Itapevi, localizada no interior de São Paulo, no cemitério Alpha Campus.

O atleta foi velado também no domingo, no Centro Desportivo Educacional de Itapevi. O ginásio estava tomado por amigos e familiares, que compareceram para se despedir.

Sérgio é nascido em Xique-Xique, cidade localizada a 587km de Salvador, mas nunca jogou na Bahia. Seu primeiro clube foi o Nacional, no interior paulista, em 2009.

Depois de rodar por alguns times, chegou ao Coritiba, o primeiro grande momento como profissional, até chegar à Chape.

adblock ativo