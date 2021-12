Baiano Minotouro terá revanche contra Bader no UFC São Paulo

O lutador baiano Rogério Nogueira, o "Minotouro", terá mais uma vez a oportunidade de enfrentar o norte-americano Ryan Bader, neste sábado, 19, em São Paulo, na luta principal do UFC Fight Night, pela categoria meio pesado. O evento começa às 20h (horário da Bahia), no Ginásio do Ibirapuera.

O brasileiro perdeu para Bader em 2010 por decisão unânime, no único confronto entre os dois. O duelo inicialmente seria entre o sueco Alexander Gustafsson e Bader, mas o atleta sueco se machucou e Minotouro foi chamado para substituí-lo.

Minotouro ocupa a 9ª colocação no ranking da categoria. Bader, por outro lado, vem em melhor fase e está na 4ª colocação. No último duelo, o baiano venceu o americano Patrick Cummins por nocaute, no UFC 198, em maio. Já Bader venceu três das suas últimas quatro lutas e vem de vitória diante do sueco Ilir Latifi, no UFC Hamburgo, realizado em setembro.

No card principal, além de Minotouro, outros brasileiros 11 brasileiros lutarão no evento de São Paulo. Cláudia Gadelha enfrenta a americana Cortney Casey. Warley Alves pega o nigeriano Kamaru Usman na categoria meio-médio. Thales Leite mede forças com o polonês Krysztof Jotko no peso meio médio. No peso meio pesado, Serginho Moraes encara o americano Zak Ottow. Já Thomas Almeida luta com o americano Albert Morales no peso galo.

No card preliminar, outros seis brasileiros lutarão no sábado. Pedro Munhoz enfrenta o americano Justin Scoggins na categoria Peso-galo. Luis Henrique KLB pega o americano Christian Colombo na categoria peso-pesado. Johnny Eduardo encara, na categoria peso-galo, o armeno Manny Gamburyan. Pela categoria peso-meio-pesado, Marcos Pezão mede forças com Gadzhimurad Antigulov. Na peso-médio, Cézar Mutante pega o americano Jack Hermansson. Francimar Bodão fecha o card preliminar contra Darren Stewart, pela categoria meio pesado.

Card Principal

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Ryan Bader

Peso-galo: Thomas Almeida x Albert Morales

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Cortney Casey

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Kamaru Usman

Peso-médio: Thales Leites x Krzysztof Jotko

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Zak Ottow

Card Preliminar

Peso-meio-pesado: Francimar Bodão x Darren Stewart

Peso-médio: Cézar Mutante x Jack Hermansson

Peso-meio-pesado: Marcos Pezão x Gadzhimurad Antigulov

Peso-galo: Johnny Eduardo x Manny Gamburyan

Peso-pesado Luis Henrique KLB x Christian Colombo

Peso-galo: Pedro Munhoz x Justin Scoggins

adblock ativo