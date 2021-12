Baiano Minotauro volta a lutar no UFC nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 11 os 'dorminhocos' fãs do MMA não precisam se preocupar em acionar o alarme dos relógios, celular, etc. Afinal, ao contrário do horário habitual dos eventos do torneio, a edição do UFC Fight Night, em Abu Dhabi, não será realizada durante a madrugada e, sim, num horário inusitado, devido ao fuso da capital dos Emirados Árabes.

Começa às 13h (da Bahia), a segunda edição do evento de vale-tudo, e a atração do card principal será o peso-pesado Rodrigo Minotauro. Em seu retorno ao octógono, o baiano de Vitória da Conquista (que não luta desde junho de 2013), vai encarar o norte-americano Roy Nelson, num confronto previsto para cinco rounds.

Na pesagem que ocorreu nesta quinta, Minotauro bateu 108 kg, enquanto "Big Country" atingiu 115,9 kg. Roy Nelson, apesar de ser gordinho, tem uma forte pegada e acumula na carreira 19 vitórias e nove derrotas. Já Minotauro soma 34 vitórias, oito derrotas, um empate e um 'no contest' (luta sem resultado).

Questionado pela imprensa internacional sobre como é encarar uma lenda como o brasileiro, Nelson não foi nem um pouco modesto: "Eu também já virei uma lenda". Em seguida, o americano explicou:

"Minotauro é uma lenda, um cara que criou a categoria dos pesos pesados como conhecemos hoje. Eu bati uma lenda, Cro Cop (campeão do extinto Pride), então eu virei uma também! Desta vez será lenda contra lenda, vamos ver quem se dará melhor!", disse o lutador, empolgado.

O baiano, por sua vez, foi bastante cauteloso no discurso. A prioridade é se refazer do último réves, a derrota para o compatriota Fabrício Werdum na final do último TUF, reality show promovido pelo UFC.

"Quero esquecer esse insucesso no TUF. Foi me dada essa chance e espero não decepcionar", disse. Minotauro crê que a luta contra Roy Nelson será bastante intensa e complicada. "Roy (Nelson) nunca foi finalizado na carreira e perdeu uma vez só por nocaute em sua trajetória no UFC. Apesar do físico, ele não é besta, não", destacou Minotauro, que, para sair com a vitória investiu no boxe.

"Trabalhei bastante (o boxe), para esquivar, entrar bem nas pernas e derrubar. Não posso ficar paradão", afirmou em entrevista ao blog Na Grade do MMA. Além de Minotauro, outros dois brasileiros lutam.

adblock ativo