Baiano Minotauro será um dos técnicos do 2º TUF Brasil

Acabou o mistério: após muita especulação, foram divulgados nesta terça-feira, 30, os treinadores da segunda edição do reality show The Ultimate Fighter (TUF) Brasil, com previsão para estrear na TV Globo em março de 2013. O baiano Rodrigo "Minotauro" Nogueira e o gaúcho Fabrício Werdum foram os selecionados pelo UFC, e estão perto de serem anunciados oficialmente pela organização.

A escolha, divulgada inicialmente pelo site Sportv.com, vai na contramão das especulações. A expectativa era que os treinados do programa fossem os Meio-Pesados Lyoto Machida e Maurício Shogun. A favor deles, contava o fato de estarem empatados em lutas pelo UFC: Machida venceu em outubro de 2009 e manteve o cinturão da categoria, na época em sua posse; em maio do ano seguinte, houve a revanche, com vitória de Shogun, que se tornou o campeão dos Meio-Pesados. O tira-teima entre os brasileiros é uma das lutas mais aguardadas pelos fãs do MMA.

Minotauro e Werdum também possuem um histórico de confrontos, mais modesto porém. Os Pesos-Pesados se enfrentaram pelo extinto torneio Pride FC em julho de 2006, com vitória do baiano. O confronto, que sempre acontece entre os dois treinadores no final de cada TUF, seria uma oportunidade de revanche para o gaúcho, que também foi derrotado pelo maior pupilo de Minotauro, Júnior "Cigano" dos Santos, quando já lutavam pelo UFC, em outubro de 2008.

Rodrigo possui experiência como treinador do reality show, porém da versão americana. O baiano comandou uma das equipes na oitava edição do programa, contra Frank Mir. Já Werdum, participou apenas auxiliando colegas que foram treinadores, como Wanderlei Silva na primeira edição do reality brasileiro.

Considerado um dos maiores lutadores da história do MMA mundial, o conquistense Minotauro tem cartel de 34 vitórias, sete derrotas, um empate, um no-contest (luta sem resultado) e vem de uma derrota e uma vitória. Fabrício tem 16 vitórias, cinco derrotas e um empate na carreira, e vem de dois triunfos consecutivos.

A segunda edição do The Ultimate Fighter no Brasil terá a disputa somente entre Meio-Médios (até 77 kg), com premiação de um contrato oficial com o UFC para o vencedor do programa. Também está prevista uma luta entre os dois treinadores do programa, ainda sem data nem lugar marcado.

Na primeira edição do reality, os vencedores foram Cezar Mutante, na categoria Médio, e Rony Jason, na categoria Pena. A luta final seria entre os treinadores, Wanderlei Silva e Vítor Belfort, mas o segundo machucou a mão e foi substituído por Rich Franklin. O confronto e as finais do TUF aconteceram pelo UFC 147, em Belo Horizonte.

