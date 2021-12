Baiano Minotauro perde por nocaute no UFC

O baiano Rodrigo Minotauro enfrentou o norte-americano Roy Nelson depois de quase um ano longe do octógono, e perdeu por nocaute no primeiro round. O duelo da categoria pesos-pesados foi válido pelo card principal do UFC Fight Night 40, em arena montada na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

A previsão da luta era de cinco rounds, mas o brasileiro acabou tombando em pouco mais de dois minutos de combate. Esta foi a primeira vez que Minotauro perde por duas vezes consecutivas no UFC. Em junho do ano passado, ele havia sido derrotado por Fabrício Werdum. Já Nelson, conseguiu a primeiro vitória sobre um brasileiro nos pesados.

Antes do duelo, o gordinho americano havia dito que também havia se tornado uma lenda no MMA (fazendo alusão ao "título" dado pelos lutadores a Minotauro) e disse que seria o combate de duas lendas. Já Minotauro, mesmo afirmando que havia trabalhado bastante o boxe para se esquivar da potente direita do americano, caiu justamente com um golpe de direita.

Além do peso-pesado Minotauro, dois brasileiros lutaram no UFC Fight Night. No peso-médio, Thales Leite despachou o americano Trevor Smith por nocaute em menos de um minuto de luta. Pelo peso-galo, Rani Yahya recebeu uma cabeçada - golpe ilegal - ainda no primeiro round e a luta acabou sem resultado.

