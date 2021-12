Baiano Lyoto Machida enfrenta Yoel Romero no UFC Fight Night

Neste sábado, 27, em Hollywood, nos EUA, o baiano Lyoto Machida, de 37 anos, volta ao octógono do UFC, pouco mais de dois meses depois de sua derrota para Luke Rockhold, em 18 de abril. O retorno relâmpago, na luta principal do UFC Fight NIght Flórida, se dá contra o sexto colocado no ranking dos pesos-médios, o cubando Yoel Romero, e é uma espécie de recomeço para o lutador.

"Nós, que estamos no topo do ranking, precisamos sempre estar lutando para nos mantermos na ativa e podermos disputar o cinturão. Recebi uma ligação do Dana White e do UFC e achei que era uma boa oportunidade para mim. Pode ser um pouco antes do que o esperado, mas eu acho que é uma grande oportunidade de mostrar todo o meu potencial. Não é só o cinturão que é importante na carreira de lutador. Eu também aceitei essa luta muito rápido porque quero apagar algumas das minhas últimas lutas. Quero continuar fazendo a minha história no UFC e lutar contra caras de alto nível, como o Yoel Romero", explicou Machida.

Atual quarto colocado no ranking, o baiano tem cinco lutas no peso-médio (três vitórias e duas derrotas). Ele acredita que uma boa performance contra o cubano pode deixá-lo mais próximo de conquistar o cinturão.

"Eu sou o quarto, ele está em sexto, então, na verdade, é mais importante nos manter em movimento. O meu objetivo é vencer algumas lutas e voltar a ser o próximo desafiante. Ele [Romero] é um adversário duro, apesar de ser um wrestler, sabe como lutar em pé e aplica muito bem a sua técnica", afirmou Machida.

Mais cinco brasileiros são parte do card de logo mais na Flórida: Antônio Carlos Cara de Sapato, Thiago Marreta, Alex Cowboy Leandro Buscapé e Hacran Dias [confira card completo abaixo].

adblock ativo