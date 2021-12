Baiano Luiz Razia fecha com Marussia e está na F-1 em 2013

O piloto baiano Luiz Razia acertou com a equipe Marussia 9 (ex-Virgin) e vai correr a temporada 2013 da Fórmula-1. A informação foi divulgada no programa "Redação Sportv" e posteriormente confirmada pelo próprio plioto.

"Foi um processo um pouco longo e muito angustiante até esse último momento a gente estava sem nada, praticamente. E a gente conseguiu fechar no "último minuto". O importante é que consegui algo que trabalhava há 11 anos na minha carreira, desde o kart até agora. E realmente é a conquista de um sonho para mim. Vale mais do que qualquer outra coisa", declarou Razia ao site Globoesporte.com.

Razia, 23 anos, é natural de Barreiras, cidade no oeste da Bahia. A oportunidade para guiar um carro na principal categoria do automobilismo mundial veio após a boa temporada feita em 2012 na GP2, onde foi vice-campeão. Na Marussia, Razia será companheiro de equipe do britânico Max Chilton.

