Baiano leva ouro inédito no Mundial de Natação Escolar

Portando as duas medalhas que faturou no fim de semana - uma de prata e uma de ouro -, o baiano Cauã Vinícius, de 16 anos, foi recebido ontem com festa no aeroporto por familiares.

Ele foi responsável pela primeira medalha de ouro brasileira na história do Mundial de Natação Escolar, desta vez realizado em Poznan, na Polônia. Além de subir no lugar mais alto do pódio nos 50 m borboleta, Cauã também faturou a prata nos 100 m livre.

Os êxitos são especialmente importantes para o garoto, que coleciona desafios para continuar nadando. De família humilde e sem possibilidade de disputar todos os campeonatos de que gostaria, a maior dificuldade de Cauã para seguir a carreira de atleta, no entanto, é física.

Diagnosticado com escoliose aos 12 anos, o nadador terá que fazer uma cirurgia de urgência se o problema se agravar. Se isso acontecer, ele vai precisar parar de competir.

"Agora a escoliose se estabilizou, por isso não há urgência em operar. Não sinto dores, a natação ajuda nesse sentido, pois faz bem para a postura. Faço exames médicos de seis em seis meses para ver se o quadro mudou", explica.

Por isso as conquistas vieram com um gostinho a mais. Além disso, o atleta não alimentava altas expectativas em relação ao Mundial, o que transformou o primeiro lugar numa surpresa ainda maior. "Eu não esperava, realmente, esse ouro. A seleção viajou com o objetivo de se classificar e brigar por finais, especialmente porque a Hungria veio muito forte. Mas veio o ouro, ainda por cima inédito, e fiquei muito feliz por subir no lugar mais alto do pódio", diz.

Mesmo resignado com a possibilidade de interromper a carreira precocemente, o atleta não pensa em parar de competir. E tem sonhos ainda mais altos, que espera alcançar.

"A situação é frustrante, mas estou ciente do que pode acontecer e vou seguir assim mesmo. Pretendo brigar para disputar uma Olimpíada, é o sonho de todo atleta. Estou treinando para isso, tenho esse objetivo. Como nos Jogos não entram os 50 m borboleta, eu vou focar os 50 m e 100 m livres", garante.

Cauã, que prestará vestibular neste ano, diz que vai concorrer a uma vaga de Engenharia Civil ou Mecânica.

Seu técnico, Henrique Borges (Kiko), reconhece que o rendimento ascendente do pupilo poderia resultar em índice para Olimpíada, mas apenas para os Jogos de 2020. Ele explica que o atleta ainda é muito novo, e só amadureceria no próximo ciclo olímpico.

"Para disputar uma Olimpíada o atleta em que ter um dos dois melhores tempos do Brasil. Para se ter uma ideia, o melhor tempo das provas que ele nada é de Cesar Cielo (que se sagrou campeão mundial e olímpico). A idade média em que o nadador masculino atinge o ápice de sua carreira é entre 20 e 26 anos", pontua.

Criado na água

Dona de uma barraca de praia em Stella Maris, a mãe de Cauã, Nágila de Souza Santos, disse que o filho 'nasceu na água'. "Cauã cresceu na minha barraca de praia e, aos quatro anos, ele já nadava. Com sete, já 'medalhava' no Campeonato Baiano. Agora que ele é campeão mundial, então... Estou muito orgulhosa do meu filho", conta.

O tio Jakson Pereira dos Santos lembrou que o irmão dele, o salva-vidas Arandiba, foi o responsável por Cauã começar a nadar. "Era ele quem levava o menino para o mar, e insistiu para que ele não parasse de nadar", revela.

adblock ativo