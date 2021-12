Baiano Leleco perde na estreia do UFC nos Estados Unidos

O atleta de MMA Leonardo "Leleco" Guimarães estreou com derrota na noite de domingo, 21, no Ultimate Fighting Championship (UFC).

O baiano, que é atleta do Vitória, perdeu para o americano Anthony Smith por 29 a 28, no UFC Pittsburgh 83, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Leleco perdeu os dois primeiros rounds e venceu o terceiro, não sendo suficiente para o triunfo.

Card principal

Donald Cerrone, que estreava nos meio-médios, venceu o brasileiro Alex Oliveira no duelo de Cowboys na luta principal do UFC Pittsburgh. O triunfo foi conquistado ainda no primeiro round. O americano conseguiu passar a guarda, montar e encaixar um triângulo no brasileiro, que desistiu.

A noite definitivamente não foi dos brasileiros. Roan Jucão, Augusto Tanquinho e Daniel Sarafian foram derrotados no primeiro round por Derek Brunson, Cody Garbrandt e Oluwale Bamgbose, respectivamente.

