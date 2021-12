Baiano: Jacuipense vence na estreia com "time do treinador"

"Onze! Ô, onze! Assim não dá! Na próxima rodada você tá fora da internet, velho!". O aviso para o jogador da Jacuipense veio das arquibancadas de Pituaçu, da boca do jovem Jânio Medeiros. Com poder de voto na escalação do time (entenda melhor abaixo), uma inovação testado pelo clube na Copa Governador 2013 estendida ao Baianão-2014, o torcedor acredita que o destino do atacante Jucimar na competição é ficar no banco de reservas.

A cena aconteceu no duelo Jacuipense 1x0 Serrano, numa das quatro partidas que abriram ontem a 1ª fase do Campeonato Baiano. Com o estádio municipal de Jacuípe aguardando licitação para ser reformado, o time do interior vai atuar na capital neste primeiro semestre.

Na última quarta-feira, 8, foram somente 301 pagantes em Salvador, com uma fraca renda de R$ 3.010,00. A maioria dos presentes era de parentes ou amigos dos jogadores profissionais ou das equipes sub-20 que atuaram na preliminar, mas tinha muita gente empolgada com a possibilidade de mandar na escalação a partir da 3ª rodada.

"A gente, que é da cidade, ganha um motivo a mais para torcer. Faço faculdade em Salvador, e moro aqui, mas estou cadastrado desde o ano passado e acho que essa é uma experiência que vai dar certo e diferenciar o nosso time dos demais", comenta o estudante de direito Walter Britto.

Britto comemora poder ver seu time na capital, mas lamenta a cidade não poder ver a Jacuipense em casa. "Acho que a nossa torcida vai fazer a diferença quando a gente jogar em Feira de Santana. Aí vai caravana e o bicho vai pegar", disse, empolgado.

Sobre o jogo em si, pouca coisa para contar. De fato, a Jacuipense foi bem melhor em campo, dominou a frágil equipe de Vitória da Conquista e criou boas chances de gol. Contudo, mostrou falta de qualidade no ataque na hora de finalizar. A salvação do Leão do Sisal veio dos pés de Marcel, que saiu do banco de reservas para fazer o gol da merecida vitória, aos 22 minutos do 2º tempo.

Outros jogos

Em Alagoinhas, chuva de gols. Com dois de Kleuber, um de Gil e outro de Robert, a Catuense bateu o Juazeiro por 4 a 2. Jean Carlos fez os dois tentos dos visitantes.

Além dessa partida, Juazeirense e Galícia ficaram no 0 a 0 e o Bahia de Feira venceu o Botafogo por 1 a 0 (gol de Carlinhos).

Como funciona o App para escalar o Jacuipense

Por meio do aplicativo Total Choice (no totalchoice.com.br ou baixando na App Store ou Google Play), o torcedor faz um cadastro e em seguida elege seus 11 favoritos.

Encerrada a votação, o técnico Emerson Pereira recebe os nomes que obtiveram mais votos e são eles que vão a campo (apenas a partir da 3ª rodada, para que os trocedores conheçam o time). Após a partida, atletas ganham notas e cada técnico virtual recebe os pontos de quem escalou. Quem mais pontuar na rodada é premiado com brindes.

