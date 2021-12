Baiano Isaquias Queiroz vai à final no Mundial de Canoagem

O canoísta baiano Isaquias Queiroz se classificou para a final do Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2014, em Moscou, na Rússia, após alcançar a primeira colocação na semifinal da prova do C1 Masculino 1000m, disputada na manhã desta quinta-feira, 7. Ele disputará a medalha de ouro no sábado, 9, às 11h30 (horário local).

Isaquias bateu campeões olímpicos e mundiais durante a fase eliminatória e semifinal, sendo que em ambas, garantiu a primeira colocação. Em grande fase, o atleta baiano já faturou o ouro na prova C1 500m, e bronze no C-1 1000, no Mundial realizado na Alemanha, em 2013.

Além da prova do C1 1.000m, Isaquias defende o ouro no C1 500m, e fará estreia no C2 200m com Erlon Silva. O Mundial de Canoagem Velocidade e Paracanoagem começou na última quarta e vai até domingo, 10. O Brasil conta com 21 atletas, sendo 13 olímpicos e outros oito paralímpicos.

