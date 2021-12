Baiano Isaquias fatura ouro no Mundial Sub-23 de canoagem

O baiano Isaquias Queiroz, vencedor de três medalhas olímpicas na Rio-2016, brilhou neste sábado, 29, ao faturar o ouro no Mundial Sub-23 de canoagem, na Romênia.

Isaquias usa a competição como um ‘treino de luxo’ para o Mundial Sênior, que será realizado em Racice, na República Tcheca, de 23 a 27 de agosto.

O ubaitabense cravou 4min35s072 para vencer na categoria C1 1000 m, a mesma em que foi medalha de prata na Rio-2016.

“Eu estou feliz com o resultado. Vim para pegar ritmo de competição e a maior dificuldade foi enfrentar o vento e as ondas do que propriamente os adversários. Consegui superar os concorrentes e, voltando para o Brasil, foco na minha preparação para o Mundial da República Tcheca, que é onde preciso remar bastante para garantir, se Deus quiser, uma medalha de ouro”, disse ele.

Essa foi a última oportunidade para Isaquias disputar o Mundial Sub-23, já que completa 24 anos em 2018. Ele ainda vai competir na final da classe C1 200 m, na qual foi bronze na Rio-2016.

