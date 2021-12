Baiano inicia sua aventura no Rally dos Sertões neste sábado

Por sete dias de "aventura e sofrimentos" nos 2.625 km de trilhas do 22º Rally dos Sertões, o piloto baiano Pedro Henrique Souza, de 18 anos, vai enfrentar 45 graus de temperatura, enquanto briga pelo pódio da categoria quadriciclo.

Ele também já sabe que só vai almoçar já na hora do jantar, e vai seguir o ritmo alucinante das trilhas se alimentando apenas com água e gel enérgico. Os primeiros 216 km do desafio ao mais jovem piloto no rali, estreante na prova, começam no sábado, 23, a partir das 9 horas.

A largada será no autódromo de Goiânia, onde Pedro Henrique integrará uma das cinco categorias em disputa pelos 190 pilotos de dez países, nas modalidades carros, caminhões e UTVs, além de motos e quadriciclos - esses últimos valem também pela 5ª etapa do Mundial de Rally Cross Country FIM, na qual o baiano está inscrito.

"A diferença básica para o carro é que a gente tem de ser o piloto e o navegador ao mesmo tempo. É uma moto de quatro rodas", comparou Pedro, que calcula um custo de R$ 50 mil para participar do rali.

"Pilotar e navegar exige muito fisicamente e psicologicamente, além de que eu vou estar competindo contra onze pilotos pelo Mundial e outros seis do Brasileiro", completou Pedro, residente em Barreiras, no Oeste baiano.

Enquanto nos carros um participante da dupla dirige e o outro orienta o percurso, no quadriciclo o piloto faz tudo. Mesmo quando estiver na velocidade máxima de 150 km/h.

"Nas curvas, a gente precisa ter jogo de corpo, para equilibrar o veículo e evitar uma queda", completou Pedro Henrique, competidor há dois anos e atual campeão brasileiro de quadriciclos para graduados.

Prova em família

Os irmãos gaúchos Romeu e João Franciosi, radicados há 12 anos na cidade de Luis Eduardo Magalhães (também no Oeste baiano), "sofrem" juntos nas provas do rali: João, desde 2005, e Romeu, de 2007 em diante. "No ano passado, a temperatura estava tão alta, acho que uns 50 graus, que a minha sandália havaiana derreteu dentro do carro", conta Romeu, de 42 anos. Este ano, ele trocou o lastro de aço do carro por um de carbono, que alivia o calor.

Apesar do laço familiar, João e Romeu não correm em dupla. Cada um tem seu co-piloto (navegador). Eles estão na categoria carros e dirigem caminhonetes com chassis tubulares, que atingem 180 km/h.

Empresários do ramo da agricultura, ele e o irmão se revezam com um terceiro sócio para poder competir. "A gente vai ficar fora uns dez dias. Esse ano, quem tomará conta dos negócios é o nosso outro irmão, Ubiratan. Alguém tem que trabalhar", brincou Romeu.

João pega a estrada dos Sertões desde 2005, Ubiratan começou em 2007, e Romeu em 2008. "A gente gosta de aventura. Sofre um bocado, jura que não vai mais participar, mas logo olha com prazer para a programação do próximo ano", explica Romeu, que também pratica corrida de aventura de bike.

adblock ativo