Baiano indicado entre melhores do mundo no Jet Ski Freeride

O piloto baiano de moto aquática Bruno Jacob, natural de Salvador, foi relacionado pela revista americana esportiva Pro Rider Watercraft Magazine como um dos dez melhores atletas de Jet Ski Freeride (manobra nas ondas) do mundo.

A revista promove um concurso online onde os internautas irão eleger o ranking dos melhores atletas do mundo em diversas modalidades de esporte aquático. Bruno é o único atleta Sul-Americano presente nas opções de votação da categoria Freeride.

Esse ano, Jacob conquistou a medalha de bronze no Rip'n Ride Austrália e terminou entre os 10 melhores no Circuito Mundial, sendo o melhor piloto da América do Sul.

