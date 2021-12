Baiano Hugo Wolverine vence por nocaute no UFC

O baiano Hugo Wolverine Viana venceu por nocaute o norte-americano Reuben Duran, na noite de sábado, 15, no card preliminar do evento final da 16ª temporada do TUF (TUF 16 Finale), realizado pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), em Las Vegas (EUA).

Em sua estreia na categoria do peso-galo (até 61,2kg) do UFC, o pupilo de Luiz Carlos Dórea ganhou aos 4m05s do primeiro round. Após derrubar o adversário três vezes, Wolverine acertou um cruzado de direita e levou o árbitro a encerrar a luta.

Emocionado com a vitória, Wolverine que permanece invicto em sete lutas na carreira agradeceu pela oportunidade no evento e ainda brincou durante a entrevista: "Nunca vi um cara feio como eu parecer tão bonito na televisão."

