Baiano Hugo Wolverine vence norte-americano no UFC

O baiano Hugo Wolverine venceu o americano Junior Hernandez na noite de sábado, 25, em luta pelo UFC. Por decisão unânimo, os juízes (tripo 29-28) deram a vitória a Wolverin após os três rounds. O baiano havia perdido a última luta para TJ Dillashaw e se recuperou.

Hugo Wolverine dominou os dois primeiros rounds, utilizando o boxe e acertando boas combinações. Com isso, Hernandez foi para o tudo ou nada no terceiro e partiu para cima do baiano, que buscava os contragolpes. O americano não conseguiu finalizar o baiano, que venceu por decisão dos juízes.

No Twitter, o lutador agradeceu pela superação. "Obrigado amigos pelas orações. Dar a volta por cima eh tarefa árdua mas necessária para evoluir. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.", escreveu.

