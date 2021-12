Baiano fica entre os top 10 em etapa do Mundial de Jet Ski

O piloto baiano Bruno Jacob ficou entre os dez primeiros colocados na primeira etapa do ano do Circuito Mundial de Jet Ski, na categoria Freeride (manobra nas ondas) disputada no mar de Port Sea Beach, na região sul da Austrália, realizada entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

Devido a problemas, a organização do evento informou apenas os três primeiros colocados. No resultado extraoficial, Jacob ficou entre o quarto e o décimo colocado.

A prova, que reuniu cerca de 80 atletas de vários países, foi vencida pelo australiano Mick Anthony, seguido por seu compatriota Mitchell Young, em segundo, e o francês Gil Berniuer, em terceiro.

O piloto baiano disse estar muito feliz com a posição obtida na Austrália. A próxima competição ocorre no início de março, no Peru.

