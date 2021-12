Baiano fica em 9º no Circuito Nacional de Vôlei de Praia

A segunda etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, disputada em Vitória, no Espírito Santo, terminou no domingo, 15, e um atleta baiano trouxe para casa um bom resultado.

Yuri, que atuou ao lado do paulista Lucas Lima, terminou em nono lugar dentre as 45 duplas que disputaram o torneio. A dupla caiu para Ícaro e Fabiano, perdendo por 2 sets a 1, mas ainda luta para permanecer entre as 12 melhores do Brasil.

Além de Yuri, que atua pelo Esporte Clube Vitória, outras duas duplas do rubro-negro estiveram presentes na etapa. Maicon e Rafael Prazeres, que terminaram em 13º, e Paulo Frank e Aílton, que alcançaram a 14ª posição.

A equipe de vôlei de praia do Vitória agora se prepara para a próxima etapa, que será disputada no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 12 de outubro.

