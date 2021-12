Baiano fenômeno do karatê faz palestra em Salvador

No próximo final de semana, o baiano Francisco Alves Filho, fenômeno do karatê mundial, fará um seminário em Salvador. O karateca fará duas palestras: uma no sábado, 17, e outra no domingo, 18, ambas na Academia Edson Carvalho, que fica localizada na Barra.

Natural de Souto Soares, na região baiana da Chapada Diamantina, Chiquinho, como passou a ser chamado, é mais conhecido nos países por onde profere as suas palestras e os seus seminários do que na sua terra Natal.

Isto é fruto do seu arsenal de conquistas pelo mundo afora: dentre outros títulos, Chiquinho se consagrou por ter ganho três títulos mundiais, sendo um do mundialito, três Sulamericanos, quatro brasileiros, quatro paulistas e até um Uruguaio.

Shihan brasileiro - O seu maior trunfo é o de ter se tornado Shinan. A palavra, de origem japonesa, significa professor ou modelo e é, normalmente, utilizada para se referir a quem, nas artes marciais, possui uma graduação muito alta, que leva décadas para ser atingida.

No Karatê Kyokushin, um atleta só pode utilizar este título quando os outros shihans começam a chamá-lo assim. Atualmente, no 5º Dan, Francisco não participa mais de competições, mas as suas glórias do passado lhe credenciam um tratamento de ídolo das artes marciais em muitos países do Oriente e da Europa.

Veia de campeão - Francisco Alves Filho nasceu a 10 de janeiro de 1971. Começou a treinar Kyokushin aos 11 anos, quando residente em São Paulo, incentivado pelo irmão mais velho.

Aos 18 anos, Filho conquistou seu primeiro título internacional no Campeonato Sul-Americano. Em 1991, ao derrotar o favorito Andy Hug no V Campeonato Mundial, em Tóquio, de forma fulminante no primeiro assalto, foi eleito o atleta-revelação.

Depois disso, em 94, passou pelo exame para 3º Dan, vencendo 30 lutas seguidas, o que impressionou muito na época. No ano seguinte, durante o VI Mundial, ficou em 3º lugar, chegando até a pensar em desistir do título mundial.

A perseverança deu resultado. Em 1999, Filho deixou sua marca na história do Kyokushin como o único estrangeiro a vencer o Campeonato Mundial. Após o título, o baiano encarou o desafio das Cem Lutas, o teste máximo do Kyokushin. Quem se dispõe a fazer este teste, precisa estar muito bem física e espiritualmente.

