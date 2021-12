Baiano faz história na África

Técnico da seleção brasileira feminina de canoagem e fora da Rio-2016, já que a modalidade só terá mulheres nos Jogos em Tóquio-2020, o técnico baiano Figueroa Conceição recebeu um desafio do presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), João Tomasini: treinar dois atletas da africana São Tomé e Príncipe em busca de uma inédita participação do país em uma Olimpíada.

E o acordo de cooperação entre as duas nações deu um fruto para entrar na história: após somente um ano de preparação, o treinador fez o canoísta Bully Afonso, 23, baixar seu tempo na categoria C1-1000 (de 1 km) em 23 segundos na seletiva olímpica africana, ocorrida no último sábado, na África do Sul, e carimbar a primeira vaga do país no maior evento esportivo do planeta.

"O que o Figo [apelido de Figueroa] fez foi um milagre. Acho que ele ainda não tem uma ideia do que isso representa para o nosso país, que hoje está em festa e tem ele como um herói nacional. É a primeira vez que a bandeira de São Tomé e Príncipe estará em uma Olimpíada", explica o entusiasmado João Costa Alegre, que é presidente do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe e da Confederação Africana de Canoagem.

E por pouco o 'milagre' não veio em dobro para o país. O barco do C2-1000, remado também por Bully Afonso, em parceria com Altamiro de Ceita (outro que veio ao Brasil treinar com Figueroa), perdeu a vaga na Rio-2016 por um milésimo de segundo, após Ceita se contundir na reta final (ele finalizou a prova, mas terá de passar por uma cirurgia após um grave estiramento no músculo do braço).

Figo classifica Moçambique

Mas, se a 'graça' dobrada não aconteceu para São Tomé e Príncipe, ela veio para o ubaitabense: quem ganhou a vaga de Bully e seu parceiro foi justamente a dupla Joaquim Lobo, 23, e Mussá Chamaune, 25, de Moçambique, também treinada por Figo. "Eles chegaram depois e tivemos apenas seis meses de treino. Fiquei muito sentido pelo que aconteceu com o Altamiro, mas fiquei igualmente feliz e orgulhoso por Joaquim e Mussá", diz o baiano, que também fez os Moçambicanos superarem seus recordes em mais de 20 segundos. "Os tempos deles [agora de 4m37s, no C1-1000, e 4m16s, no C2-1000], em nível mundial, não são fortes ainda, mas são ótimos para a África. Sabíamos que tínhamos uma chance de ir à Olimpíada", completa Figueroa.

A vaga para Moçambique também é histórica: foi a primeira da canoagem do país, que é até aqui a única modalidade fora do atletismo a carimbar passaporte na Olimpíada Rio-2016. "É uma festa da lusofonia, porque são dois países lusófonos que vão aos Jogos e que serão sediados pela primeira vez por uma nação que fala português. Só temos a agradecer ao Figo e ao João Tomasini, que embarcaram com a gente nessa aventura e nos deram essa oportunidade", comenta João Costa Alegre, que quer 'roubar' o baiano para trabalhar em solo africano. "Todos na África ficaram impressionados com o desenvolvimento do esporte em tão pouco tempo", completa o dirigente.

Figueroa, que será recebido em breve, em audiência, pelo presidente de São Tomé e Príncipe, desconversa sobre o convite. "Fico lisonjeado, mas hoje estou muito feliz na CBCa. Vamos ouvir a proposta, mas meu foco agora é a Rio-2016".

