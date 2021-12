Baiano fatura tricampeonato brasileiro no remo paralímpico

O baiano Renê Campos Pereira conquistou, neste fim de semana, o tricampeonato brasileiro de remo paralímpico da classe PR1 (ombros e braços), na Raia da USP, em São Paulo, ao completar a final em 10:43:59.

No total, atletas de 18 clubes nacionais e um clube argentino disputaram as sete provas da regata nos padrões da FISA (Federação Internacional de Sociedades de Remo, da sigla original).

Neste ano, Renê foi 6º colocado na Copa do Mundo de Remo, em Poznan, na Polônia e ficou em 5º lugar no Mundial de Remo em Sarasota, também nos Estados Unidos. Ano passado, o atleta representou o Brasil na Paralimpíada do Rio de Janeiro, conquistando o inédito 6º lugar geral.

